Rinforza quello che già si sa - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : CONFERMA

Significato/Curiosita : Rinforza quello che gia si sa

"non si tratta solo di quello che compri - ha dichiarato alla stampa - ciò che conta è la possibilità di supportare i brand quando le cose si mettono...

Controllato. i bias di conferma sono fenomeni riguardanti l'elaborazione delle informazioni. alcuni psicologi usano il termine "bias di conferma" per riferirsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con rinforza; quello; Ginnastica che rinforza e migliora la postura; Apparecchio in grado di rinforza re la muscolatura tramite impulsi; Un duo rinforza to; Come un nastro adesivo rinforza to e resistente; quello di famiglia si richiede in comune; Mogol fu per anni quello di Lucio Battisti; quello di Suez collega Mediterraneo e Mar Rosso; quello Vaticano fu portato a Roma da Caligola; Cerca nelle Definizioni