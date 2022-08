È rinchiuso in carcere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È rinchiuso in carcere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GALEOTTO

Significato/Curiosita : E rinchiuso in carcere

Strage ed è stato condannato all'ergastolo in regime carcerario di 41 bis. è attualmente rinchiuso in carcere. quarto figlio del mafioso salvatore bagarella...

galeotto – personaggio letterario galeotto i malatesta – condottiero galeotto – rematore imbarcato, spesso a forza, su una galea o galera; in seguito:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con rinchiuso; carcere; E rinchiuso in gattabuia; Il mostro rinchiuso nel Labirinto di Cnosso; Carcere in cui anche il Pellico fu rinchiuso ; Vi resta rinchiuso lo Zi' Dima pirandelliano; Un disertore dal carcere ; Si dice di chi è stato condannato al carcere ; Gramsci le scrisse dal carcere ; Sta in carcere ; Cerca nelle Definizioni