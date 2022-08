Resa fine nello spessore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Resa fine nello spessore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ASSOTTIGLIATA

Significato/Curiosita : Resa fine nello spessore

spessore parziale» o «di secondo grado»; se invece l'alterazione coinvolge tutti gli strati della cute, si classifica come «ustione a tutto spessore»...

Del gruppo bbpr, entrambi a milano: il primo, con una forma finemente assottigliata ed elegante, si discosta dai modelli americani di grattacieli, mentre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con resa; fine; nello; spessore; Un ...impresa calcistica; Una presa in giro che offende; Un azione fatta per rappresa glia; Impresa da medaglia al valore; Dipinti fine mente; La fine dei comizi; Ciò che fecero felici e contenti nei lieto fine ; La fine della malattia; Pannello architettonico; Una nuova star nello sport o nello spettacolo; La Sandra moglie di Raimondo Vianello ; La casa automobilistica di Maranello ; Mattone di spessore ridotto; Di piccolo spessore ; spessore sovrapposto; Determinano lo spessore di certe lenti; Cerca nelle Definizioni