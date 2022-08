Razza canina di origine britannica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Razza canina di origine britannica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Razza canina di origine britannica

Il beagle o bracchetto è una razza di cani da caccia di taglia media (di origine inglese), in origine usati per lo più per cacciare animali come conigli...

Guerra. un airedale di nome jack ricevette addirittura una decorazione alla memoria per il valore dimostrato in battaglia. l'airedale terrier è utilizzato...