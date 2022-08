La quinta è il sol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La quinta è il sol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : La quinta e il sol

quinta diminuita, anziché di quinta giusta. ad esempio nella scala di do il ciclo diatonico delle quinte è il seguente: do sol re la mi si fa do. il passaggio...

nota – il suono e il segno che rappresenta il suono sul pentagramma nota – informazione posta in corpo minore a piè di pagina o alla fine di un libro o...