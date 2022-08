Può funzionare con il laser o a getto d inchiostro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può funzionare con il laser o a getto d inchiostro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STAMPANTE

Significato/Curiosita : Puo funzionare con il laser o a getto d inchiostro

Rotocalcografia usato soprattutto nelle riviste e nelle confezioni. non impact getto di inchiostro usato tipicamente per: stampare poche copie di libri. per creare...

La stampante, unità di stampa o unità stampante, è una periferica di output elettronica del computer in grado di eseguire l'operazione di stampa su carta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

