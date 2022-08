Presero parte all Ultima Cena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presero parte all Ultima Cena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : APOSTOLI

Significato/Curiosita : Presero parte all ultima cena

Gesù sacro monte salita al calvario sindone di torino titulus crucis ultima cena ultime parole di gesù venerdì santo via crucis altri progetti wikiquote wikimedia...

"dodici apostoli" e "apostoli" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi apostolo (disambigua), apostoli (disambigua) e dodici apostoli (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

