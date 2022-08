Si pratica molto in Finlandia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pratica molto in Finlandia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SAUNA

Significato/Curiosita : Si pratica molto in finlandia

Significati, vedi finlandia (disambigua). coordinate: 65°n 27°e / 65°n 27°e65; 27 la finlandia (in finlandese: suomi[·info], in svedese: finland[·info]),...

La parola sauna è un'antica parola finlandese dall'etimologia non del tutto chiara, ma che, probabilmente, poteva essere originariamente legata al significato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con pratica; molto; finlandia; Chi lo pratica , si reca in piscina; Si pratica su percorsi accidentati; Sport pratica to con un attrezzo; pratica che induce uno stato di trance; Chi lo perde... ci guadagna molto ; molto sviluppato in superficie; La ginnastica a ritmo molto cadenzato; Dotate di molto fegato; La sigla della finlandia ; Regione della finlandia in cui vive Babbo Natale; È di fronte alla finlandia ; Vivono in Norvegia, Svezia, finlandia e Russia; Cerca nelle Definizioni