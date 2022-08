Lo portava la Gandhi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo portava la Gandhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SARI

Significato/Curiosita : Lo portava la gandhi

Sicure dalle granate che portava con sé, facendosi esplodere assieme a gandía e ai suoi compagni: tokyo si sacrifica così per la banda e per il professore...

sari – indumento femminile tradizionale indiano sari – città dell'iran sari – forma finlandese del nome proprio di persona sara... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

