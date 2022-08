Popolazioni dell Africa sudoccidentale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Popolazioni dell Africa sudoccidentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BOSCIMANI

Significato/Curiosita : Popolazioni dell africa sudoccidentale

Come cane degli ottentotti, sono gli ottentotti una popolazione umana dell'africa sudoccidentale. compiti di questo cane al tempo erano essenzialmente...

"straniero", "diverso" (rispetto ai khoi). in genere, i boscimani, difatti, preferiscono farsi chiamare "boscimani" (boesman in afrikaans, bushmen in inglese), sebbene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con popolazioni; dell; africa; sudoccidentale; Caratteristica delle popolazioni non stanziali; Studioso delle quantità delle popolazioni ; Antiche popolazioni delle steppe russe; Una delle più note popolazioni indocinesi; La più interna dell e tre meningi; Piante dell e Liliacee; Una dell e figlie di re Lear; Lo sgraziato verso del corvo e dell a cornacchia; Lungo fiume sudafrica no; In africa : __ Bissau; L africa no di un film con Bud Spencer; Lo Stato africa no con Niamey; Massiccio montuoso ercinico della Germania sudoccidentale ; Regione naturale dell'Asia sudoccidentale ; Cerca nelle Definizioni