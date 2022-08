La polvere che si deposita dentro le armi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La polvere che si deposita dentro le armi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DA SPARO

Significato/Curiosita : La polvere che si deposita dentro le armi

Pallini sparate da armi da fuoco, o anche, ma raramente mancando la canna, per l'improvviso scoppio di munizioni in depositi o caricatori. le forme più comuni...

Significati, vedi polvere da sparo (disambigua). la polvere da sparo è il più antico esplosivo utilizzato dall'uomo. è costituito da una miscela di zolfo (s)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con polvere; deposita; dentro; armi; Sostanza usata per proteggere disegni da acqua e polvere ; polvere o liquido per lavare la biancheria; Pianta da cui si ricava una polvere insetticida; Nelle armi da fuoco: polvere __; Si deposita nella canna fumaria; Un operazione che si effettua deposita ndo denaro; Tende a deposita rsi in lavatrici e lavastoviglie; Lo strato di foglie secche che si deposita intorno agli alberi; Cosi finisce dentro o; È verde fuori e rossa dentro ; Ruotano dentro le carrucole; Un secondo piano ricavato dentro una stanza; Il generale romano che sconfisse armi nio; Sono fanatici del risparmi o; Buoni nel dossier di un risparmi atore; Un inventore di armi statunitense 1855-1926; Cerca nelle Definizioni