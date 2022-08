Il poeta latino del carpe diem - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il poeta latino del "carpe diem". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORAZIO

Significato/Curiosita : Il poeta latino del carpe diem

Vedi carpe diem (disambigua). carpe diem è una locuzione latina tratta dalle odi del poeta latino orazio (odi 1, 11, 8), traducibile in "afferra il giorno"...

Disambiguazione – "orazio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi orazio (disambigua). quinto orazio flacco, noto più semplicemente come orazio (in latino:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

