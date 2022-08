Piccolo... come un caffè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo... come un caffè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISTRETTO

Significato/Curiosita : Piccolo... come un caffe

Significati, vedi caffè (disambigua). il caffè (in arabo: , qahwa) è una bevanda ottenuta dalla macinazione dei semi di alcune specie di piccoli alberi tropicali...

Di sette colli, ristretto (stemma di filottrano) altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «ristretto» sinistrato è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con piccolo; come; caffè; piccolo registro per annotare liste di nomi; piccolo flauto traverso; Un piccolo uncino; Strumento musicale più piccolo del flauto; È arrivato come dice l annuncio a voce; Un programma tv come Fantastico e Milleluci; Agrume noto anche come mandarino cinese; Un animale come il dik-dik; Lo è il caffè più diluito; Quello da caffè spesso è davanti al divano; Lo sono i caffè molto corti, o abiti rimpiccioliti; Un caffè senza caffeina, in breve;