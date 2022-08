Il periodo geologico caratterizzato da un grande sviluppo dei rettili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il periodo geologico caratterizzato da un grande sviluppo dei rettili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MESOZOICO

Significato/Curiosita : Il periodo geologico caratterizzato da un grande sviluppo dei rettili

Nella scala dei tempi geologici, il paleogene o nummulitico è il primo dei tre periodi in cui è suddiviso il cenozoico, l'ultima era del fanerozoico, ed...

Il mesozoico, o era mesozoica o era secondaria, è la seconda era dell'eone fanerozoico, compresa tra il paleozoico e il cenozoico. iniziò circa 251,0 ±... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

