Lo è l opinione avuta in comune con altri - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CONDIVISA

Significato/Curiosita : Lo e l opinione avuta in comune con altri

Disambiguazione – se stai cercando il film, vedi opinione pubblica (film). l'opinione pubblica è l'insieme delle opinioni e del pensiero di una società o delle convinzioni...

L'auto condivisa o car sharing (dall'inglese auto condivisa o condivisione dell'automobile) è un servizio di mobilità urbana che permette agli utenti di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

