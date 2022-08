Oggi si chiama Yangon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggi si chiama Yangon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RANGOON

Nella moderna myanmar, la maggior parte degli indù si trovano nei grandi centri urbani di yangon e mandalay; ma antichi mandir o templi indù sono presenti...

Yangon (nota anche, soprattutto in passato, come rangoon o rangun) è la più grande città della birmania (5.160.512 abitanti), di cui è stata la capitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Un antenato dei comici di oggi ; Un appoggi o per ceppi ardenti; Il vino che oggi è detto Friulano; Una loggi a alla sommità d un edificio; I suoi abitanti la chiama no Zena; Così i ragazzi chiama no i loro insegnanti; Quelle del cuore si chiama no atri e ventricoli; Poeticamente è chiama ta anche stella cadente; Molte vivono a yangon ; Lo è una nativa di yangon ; Metropoli del Myanmar, oggi yangon ;