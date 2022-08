Oggetto per fumatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto per fumatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ACCENDISIGARI

Significato/Curiosita : Oggetto per fumatori

Aspettative di vita del fumatore tanto che l'aspettativa di vita media dei fumatori è di 10 anni inferiore rispetto a quella dei non fumatori. ciò è dovuto all'azione...

La presa accendisigari è un tipo di presa elettrica, inizialmente sviluppato per alimentare gli accendisigari elettrici degli autoveicoli; è oggi uno standard...

