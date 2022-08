Nulla per il croupier - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nulla per il croupier. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RIEN

(ormai) sono fatti, nulla va più"), utilizzata dal croupier nel gioco della roulette per segnalare ai giocatori il momento dopo il quale, essendo già in...

Les jeux sont faits, rien ne va plus – espressione francese (letteralmente "i giochi (ormai) sono fatti, nulla va più"), utilizzata dal croupier nel gioco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

