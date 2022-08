Il Nievo scrittore e giornalista morto nel 2006 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Nievo scrittore e giornalista morto nel 2006. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STANISLAO

Significato/Curiosita : Il nievo scrittore e giornalista morto nel 2006

– milano, 28 gennaio 1972) è stato uno scrittore, giornalista, pittore, drammaturgo, librettista, scenografo, costumista e poeta italiano. fin da studente...

stanislao è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: stanislavo ipocoristici: stano, stanis femminili: stanislàa, stanislava ipocoristici:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

