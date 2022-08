Nella Bibbia è figlio di Saul e amico di Davide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella Bibbia è figlio di Saul e amico di Davide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIONATA

Significato/Curiosita : Nella bibbia e figlio di saul e amico di davide

saul è una tragedia di vittorio alfieri in endecasillabi sciolti strutturata in cinque atti. la vicenda, tratta dalla bibbia, è incentrata sulle ultime...

Disambiguazione – "gionata" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gionata (disambigua). gionatan, o gionata (dall'ebr. yonathàn o yehonathàn... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Si distinsero nella battaglia di Pastrengo 1848; I numeri che si incolonnano nella somma; Ornella __, cantante; nella morra cinese, batte la forbice; Uno dei profeti maggiori della bibbia ; Monte citato nella bibbia ; L uomo più longevo che la bibbia ricordi; Flagelli e maledizioni raccontati nella bibbia ; In uno scioglilingua è il figlio di Apollo; Principe longobardo figlio di Desiderio; Julio ed Enrique padre e figlio cantanti; Il figlio di un asina e di un cavallo; Il vero cognome di saul Goodman in Breaking Bad; saul , famoso scrittore; Le hanno Julio e saul ; Lo divenne anche saul ; Età l amico di Topolino; Pesa a chi è dinamico ; Così si professa l amico ; L amico di Topolino che si nutre di naftalina; Biblica moglie di davide ; davide la usò per uccidere Golia; Sono tre per Saverio e davide ; Arma con cui davide sconfisse Golia;