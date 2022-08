Movimento artistico degli Anni 60 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Movimento artistico degli Anni 60. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OP ART

Significato/Curiosita : Movimento artistico degli anni 60

Popular art),è un movimento artistico nato tra l'europa e gli stati uniti tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60. questo movimento è espressione...

L'optical art, nota anche come op art, è un movimento di arte astratta nato intorno agli anni sessanta e sviluppatosi poi negli anni settanta del novecento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

