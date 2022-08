Militano in campi opposti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Militano in campi opposti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AVVERSARI

Significato/Curiosita : Militano in campi opposti

E il sacco san giorgio a.s.d. militano nel campionato di promozione. altre compagini cittadine militano in prima o in seconda categoria la più antica...

L'avversario (l'adversaire) è un romanzo-verità di emmanuel carrère, ispirato alle vicende di jean-claude romand, pubblicato nel 2000. il 9 gennaio 1993... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con militano; campi; opposti; Vi militano divi del calcio; Ara, semina e coltiva i campi ; La divisione del campi onato cadetto; Lewis campi one di F. 1; Lavora tra i campi ; opposti ... alle cunette; Contrasto fra due princìpi opposti ; La posizione politica di chi cerca di conciliare due opposti schieramenti; Si dice di un atteggiamento che presenta due aspetti opposti ; Cerca nelle Definizioni