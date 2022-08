Lo è un mese come luglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un mese come luglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESTIVO

Significato/Curiosita : Lo e un mese come luglio

Altri significati, vedi luglio (disambigua). luglio è il settimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell'estate nell'emisfero...

Il triangolo estivo è un asterismo formato da 3 stelle molto brillanti che, nell'emisfero boreale, appaiono appena dopo il tramonto da giugno ai primi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Il triangolo estivo è un asterismo formato da 3 stelle molto brillanti che, nell'emisfero boreale, appaiono appena dopo il tramonto da giugno ai primi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con mese; come; luglio; Passato, come un mese o un anno; mese in cui cade la Festa della Repubblica; mese senza uguali; Slitta di origine eschimese ; Un sistema... come le Alpi; Fatti... come i palloni da rugby; Piccolo... come un caffè; È arrivato come dice l annuncio a voce; La sua prova si fa verso giugno o luglio ; Il Boris primo ministro inglese dal luglio 2019; Costellazione di luglio ; La fine di luglio ;