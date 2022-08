Medici che curano la voce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Medici che curano la voce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FONIATRI

Significato/Curiosita : Medici che curano la voce

che disciplina i rapporti fra il ssn e i medici di medicina generale. secondo la wonca: «i medici di medicina generale/medici di famiglia sono medici...

La foniatria è quella branca della medicina che si occupa della fisiopatologia della comunicazione umana, della diagnosi, del trattamento medico-riabilitativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

