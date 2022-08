Il Manet, pittore pre-impressionista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Manet, pittore pre-impressionista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EDOUARD

Significato/Curiosita : Il manet, pittore pre-impressionista

Dell'ottocento, tra il 1870 e il 1880 e durata fino al primo novecento. il gruppo degli impressionisti si formò intorno a édouard manet, capofila dell'avanguardia...

édouard osoque mendy (montivilliers, 1º marzo 1992) è un calciatore francese naturalizzato senegalese, portiere del chelsea e della nazionale senegalese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con manet; pittore; impressionista; È ammanet tata nei rebus; Celebre dipinto di Edouard manet ; Francesi come i pittori C. Monet ed É. manet ; manet ne ha dipinta una sull erba; Il Nicolas pittore francese d ispirazione classica; L Henri pittore francese esponente del fauvismo; Giacomo __, illustre pittore del Futurismo; Il vero nome del pittore Tintoretto; L impressionista delle Ninfee; Pittore post-impressionista che amava la Polinesia; Un Edouard impressionista francese; Celebre pittore impressionista francese; Cerca nelle Definizioni