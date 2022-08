La Lilli nota giornalista televisiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Lilli nota giornalista televisiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRUBER

Significato/Curiosita : La lilli nota giornalista televisiva

Sposini (saltuariamente dal 1989 al 1991) paolo giani (dal 1994 al 1997) lilli gruber (dal 1991 al 1993) maria luisa busi (dal 1992 al 1994) tiziana ferrario...

Dietlinde gruber, detta lilli (bolzano, 19 aprile 1957), è una giornalista, autrice televisiva, conduttrice televisiva, scrittrice ed ex politica italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

