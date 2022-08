Lavori che prevedono uno scavo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavori che prevedono uno scavo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INTERRI

Significato/Curiosita : Lavori che prevedono uno scavo

Espresse dalle popolazioni della valle di susa». in premessa si diceva che i lavori di scavo della galleria di venaus sarebbero potuti cominciare soltanto al...

L'interrex era una istituzione del diritto romano, nata in età regia ed evolutasi in quella repubblicana, per la quale, quando veniva a mancare il potere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con lavori; prevedono; scavo; Leggere impalcature mobili per eseguire lavori di pulizia e restauro; In certi casi è solo per addetti ai lavori ; Tra gli ultimi lavori di Camilleri c è un monologo teatrale: è Autodifesa di..; _ di Stendhal: il turbamento che coglie davanti ai capolavori dell arte; Come le norme che prevedono misure di protezione contro il fuoco; prevedono varie gare; I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni; I matrimoni civili italiani ne prevedono solo due; Le stanze di cui si occupano scavo lini e Berloni; Uno scavo ... accogliente; In fondo allo scavo ; Aiutano a smaltire materiali di scavo ; Cerca nelle Definizioni