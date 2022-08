Lavora in biblioteca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora in biblioteca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CATALOGATORE

Significato/Curiosita : Lavora in biblioteca

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi biblioteca (disambigua). una biblioteca è un luogo, fisico o virtuale, finalizzato alla raccolta...

1918–1965, oppure la qualifica. attraverso il controllo di autorità il catalogatore è in grado di disambiguare entità che presentano intestazioni simili... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

