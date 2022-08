Ce lo lascia la gatta che ruba troppo lardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce lo lascia la gatta che ruba troppo lardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ZAMPINO

Significato/Curiosita : Ce lo lascia la gatta che ruba troppo lardo

Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino è un proverbio della lingua italiana. l'espressione significa che chiunque compia (ripetutamente)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con lascia; gatta; ruba; troppo; lardo; Fin che la barca va, lascia la __; L insieme dei princìpi morali lascia to ai posteri da una grande personalità; Meglio lascia r perdere chi l ha di traverso; lascia no insieme l altare; Il nome del gatta melata; Messo in gatta buia; È dura in gatta buia; Il gatta melata o __ da Narni; ruba con destrezza i portafogli; _ Cotruba s, soprano lirico; Si può ruba rla al protagonista; Deruba re con violenza; Lo diventa chi dimagrisce troppo ; Cotto decisamente troppo ; Lo sono gli spettacoli troppo emozionanti; troppo ardite; Località toscana il cui lardo è una prelibatezza; Il suo lardo è una prelibatezza toscana; Innamorata di Abelardo ; Col lardo erano la cena dei cowboys; Cerca nelle Definizioni