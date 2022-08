Il Land con Wiesbaden - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Land con Wiesbaden. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASSIA

Significato/Curiosita : Il land con wiesbaden

Significati, vedi wiesbaden (disambigua). wiesbaden è una città extracircondariale della germania centro-occidentale, capitale del land dell'assia dal 1945...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi assia (disambigua). l'assia (in tedesco hessen) è uno dei sedici stati federati (bundesländer)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

