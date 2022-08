Industriali della carta stampata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Industriali della carta stampata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EDITORI

Significato/Curiosita : Industriali della carta stampata

Elettronico che si sta realizzando. nel campo industriale italiano molti si riferiscono al circuito stampato con la sigla "cs". la sigla "pcb", più internazionale...

Tiene a stretto contatto con autori ed editori di quel paese per acquisire libri idonei al catalogo del proprio editore; il direttore di collana: cura i contenuti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con industriali; della; carta; stampata; Un famoso marchio di gelati industriali ; Un macchinario presente nei mulini industriali ; Canne fumarie di impianti industriali ; Ristagna su grandi centri industriali o urbani; In architettura è la superficie inferiore concava dell arco o della volta; Protagonista di una nota aria della Carmen spa; La giraffa della saga di animazione Madagascar; Verbo... della muta; Uccello... di carta ; Bomba di carta ; È di carta in una seguita serie TV; Una carta nel mazzo; La moneta stampata dalla Bank of England; Nella pagina stampata sono molto grandi; L industria della carta stampata ; Contorno di pagina stampata ;