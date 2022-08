Indicare, esprimere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indicare, esprimere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DENOTARE

Significato/Curiosita : Indicare, esprimere

Fare qualcosa, similarmente a "dai!", "orsù!". è utilizzata anche per esprimere perplessità di fronte ad affermazioni ritenute poco verosimili, al pari...

Da scrivania). più in generale, il termine calendario è anche usato per denotare una lista di eventi stabiliti o pianificati in maniera dettagliata. quasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con indicare; esprimere; indicare su un documento il giorno d arrivo; indicare il giorno sugli assegni; Termine chimico per indicare un carboidrato; Unità di misura usata per indicare la massa; Si può esprimere scuotendo il capo; Unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo; esprimere ciò che si pensa; Si fanno per esprimere indifferenza; Cerca nelle Definizioni