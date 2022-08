Ilie, ex- asso del tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ilie, ex- asso del tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NASTASE

Significato/Curiosita : Ilie, ex- asso del tennis

Ilie nastase, su atpworldtour.com, atp tour inc. (en) ilie nastase, su itftennis.com, itf. (en) ilie nastase, su daviscup.com, itf. (en) ilie nastase, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con ilie; asso; tennis; Il... cuore della cilie gia; Quella dei cilie gi è una canzone di Lucio Battisti; Pomodoro cilie gino o __; Cresta lineare di un rilie vo montuoso; asso lute limpidezze; L asso ciazione di scout cattolici italiani; Termine anglosasso ne che indica la procedura di accesso ad un sistema informatico; Ha l opposto in basso ; Rafael __, tennis ta spagnolo; Sara __, grande tennis ta; La rete del giocatore di tennis ; Björn, ex-asso del tennis ; Cerca nelle Definizioni