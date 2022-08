Grossa via cittadina, spesso periferica e alberata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossa via cittadina, spesso periferica e alberata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STRADONE

Significato/Curiosita : Grossa via cittadina, spesso periferica e alberata

1976 fu destinata ad area verde alberata di ben 20000 m². giardino alberato con platani e frassini, con giochi per bambini e pista da pattinaggio su rotelle...

Giovanni stradone (nola, 10 novembre 1911 – roma, 6 febbraio 1981) è stato un pittore italiano. giovanni stradone nasce a nola (na) nel 1911 ma da piccolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

