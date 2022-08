Giravolta dell auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giravolta dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Giravolta dell auto

Deboli anche le critiche per «rime facili, orribili ritornelli pop e abuso di auto-tune [...] in qualche modo artefatto, fatto apposta per accontentare e soddisfare...

Il testacoda è una rapida rotazione di un'automobile intorno all'asse verticale, che avviene in determinate circostanze quando il guidatore ne perde il...