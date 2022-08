Un giorno precisato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un giorno precisato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DATA

Significato/Curiosita : Un giorno precisato

Il sesto giorno (the 6th day) è un film del 2000 diretto da roger spottiswoode. in un futuro prossimo non precisato, la clonazione di animali e organi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi data (disambigua). la data è la convenzione per indicare un giorno specifico in un calendario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con giorno; precisato; Secondo la tradizione è il giorno degli gnocchi; giorno d inizio della Quaresima; Caratteristica delle notizie del giorno ; Il giorno attuale; Importo non precisato ; Se non viene precisato , è sine die; Si dice per indicare un numero imprecisato ; Viene precisato sul bugiardino;