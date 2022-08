Giganti della fauna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giganti della fauna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Giganti della fauna

32419; 16.4671 la riserva naturale i giganti della sila, nota anche come riserva naturale del fallistro dal nome della località in cui si trova, è un'area...

Espressioni come "caccia alla balena", "canto delle balene", "protezione delle balene". esso deriva dal latino balaena, ballaena o balena (dal greco antico: faa...