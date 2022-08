Giacca sportiva in tela con tasche e cintura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giacca sportiva in tela con tasche e cintura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SAHARIANA

Significato/Curiosita : Giacca sportiva in tela con tasche e cintura

Un pittore anonimo detto maestro della tela jeans rappresenta in ogni suo quadro un personaggio vestito (giacca, gonna, grembiule o pantaloni) di fustagno...

Tre milioni di anni prima del presente, ciò prova che la zona desertica sahariana non esiteva prima di tre milioni di anni fa e precedentemente era un'area... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

