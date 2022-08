Fenomeno naturale a cui sono abituati i veneziani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fenomeno naturale a cui sono abituati i veneziani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ACQUA ALTA

Significato/Curiosita : Fenomeno naturale a cui sono abituati i veneziani

Diresse una spedizione a sant'elena per riportare la salma a parigi. il 15 ottobre 1840, per opera di una commissione - i cui membri erano il conte philippe...

Il termine acqua alta è un'espressione veneziana, poi mutuata dall'italiano, che indica il fenomeno dei picchi di marea particolarmente pronunciati che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con fenomeno; naturale; sono; abituati; veneziani; fenomeno di imitazione di culture e arti lontane; fenomeno d illusione ottica; Un fenomeno che impensierisce l agricoltore; Rovinoso fenomeno montano; Sentiero naturale tracciato dalle greggi; Il passaggio di un suono da un grado all altro della scala naturale ; Il tweet... più naturale ; Lo è una coltivazione tutta naturale ; In Nord America ci sono quelle Rocciose; sono i banditi dei mari; Si tessono senza telaio; sono soggetti a una tutela; abituati , avvezzi; Riabituati all'uso di un arto menomato; Famiglia di dogi veneziani ; L imbarcazione tipica dei canali veneziani ; Erano emessi dai condannati veneziani sul ponte; La chiesa che i veneziani eressero per voto dopo una epidemia di peste; Cerca nelle Definizioni