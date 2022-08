Fatti... come i palloni da rugby - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatti... come i palloni da rugby. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OVALI

Significato/Curiosita : Fatti... come i palloni da rugby

Squadra giocato all'aperto con un pallone su un campo di gioco rettangolare, con due porte. è giocato da due squadre composte da 11 giocatori (sono possibili...

Due ovali è un dipinto a olio su tela (107x89,5 cm) realizzato nel 1919 dal pittore vasilij kandinskij. è conservato nel museo di stato russo di san pietroburgo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

