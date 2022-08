È famoso per una spada che gli pendeva sul capo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famoso per una spada che gli pendeva sul capo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DAMOCLE

Significato/Curiosita : E famoso per una spada che gli pendeva sul capo

Sua testa pendeva una taglia di 320 milioni di berry. è un tipo ozioso e tranquillo che preferisce far affidamento sui suoi sottoposti per raggiungere...

Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio di persona, vedi damocle (nome). damocle è il protagonista di un racconto aggiunto tardivamente alla cultura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con famoso; spada; pendeva; capo; Un famoso marchio di gelati industriali; famoso brano di Beethoven; __ Howard, famoso regista; Così sono i sette di un famoso film western; Il primo gesto dello spada ccino; L impugnatura della spada ; Fiore il cui nome deriva dalla spada dei Romani; Simile al pesce spada , viene chiamato pesce vela; pendeva su Damocle; Si spendeva no in Austria; Si spendeva no ad Atene; Si spendeva no in Grecia; Quello à- porter è un capo confezionato in serie; Azienda dolciaria fondata nel capo luogo umbro; Il capo maschile di una stirpe; capo famiglia; Cerca nelle Definizioni