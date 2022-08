Esaminate a fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esaminate a fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SONDATE

Significato/Curiosita : Esaminate a fondo

Molto spesso i suddetti cittadini americani, se le loro origini sono esaminate a fondo, provengono proprio dalle stesse isole britanniche. gli ibici e...

Sull'accaduto che per anni riempì le cronache internazionali: le piste sondate furono principalmente quelle del suicidio, dell'omicidio e dell'incidente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con esaminate; fondo; esaminate in assemblea; Può avere l indice in fondo ; Voragini di cui non si riesce a vedere il fondo ; In fondo allo speck; In fondo alle camicie; Cerca nelle Definizioni