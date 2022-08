Enormi e senza grazia, come certi proboscidati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Enormi e senza grazia, come certi proboscidati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ELEFANTESCHI

Significato/Curiosita : Enormi e senza grazia, come certi proboscidati

Necessità e l'utilizzo dell'edificio, la sua apparenza «massiccia ed elefantesca» secondo il successore - l'imperatore guglielmo ii - ed ancora l'esorbitante... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

