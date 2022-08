La Eleanor attivista ed ex First Lady statunitense - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Eleanor attivista ed ex First Lady statunitense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROOSEVELT

Significato/Curiosita : La eleanor attivista ed ex first lady statunitense

eleanor roosevelt nota come eleanor roosevelt (new york, 11 ottobre 1884 – new york, 7 novembre 1962) è stata un'attivista e first lady statunitense....

Franklin delano roosevelt (/'fækln 'dlno 'ozvlt/), menzionato anche come franklin d. roosevelt o solo con le iniziali fdr (hyde park, 30 gennaio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con eleanor; attivista; first; lady; statunitense; Romantico film del 2013: La __ di eleanor Rigby; Libro di eleanor Porter da cui è tratto un cartone; attivista di partito; La Greta attivista svedese iniz; Il Nelson attivista e politico sudafricano; Il paese asiatico dell attivista Aung San Suu Kyi; La cantante di first Love; Quella di Joe Biden è detta first lady; La Clinton ex first lady; Il consorte della first lady; Il secondogenito di lady D; Ha dedicato Candle in the wind a lady Diana; La lady di Robin Hood; Meryl di The Iron lady ; Quotidiano statunitense ; Lo spicciolo statunitense ; Susan scrittrice statunitense ; Un inventore di armi statunitense 1855-1926; Cerca nelle Definizioni