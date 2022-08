Effettua analisi cliniche e ambientali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Effettua analisi cliniche e ambientali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BIOLOGO

Significato/Curiosita : Effettua analisi cliniche e ambientali

Intrinseca del soggetto o genetica, un'esposizione ambientale o uno stile di vita. la più antica analisi dei vari fattori di rischio fu stilata da avicenna...

Cercando una metodologia di coltivazione, vedi agricoltura biologica. la biologia (dal greco ßa, composto da ß, bìos = "vita" e , lògos = "studio")...

