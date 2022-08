Diede inizio alla rivoluzione culturale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diede inizio alla rivoluzione culturale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAO

Significato/Curiosita : Diede inizio alla rivoluzione culturale

La rivoluzione culturale (s), detta anche grande rivoluzione culturale (s, wénhuà dà gémìngp), aveva il nome ufficiale di grande rivoluzione culturale...

Disambiguazione – "mao" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mao (disambigua). mao zedong o mao tse-tung (t, s, máo zédongp, mao tsê-tungw;... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

