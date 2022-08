Così è lo splendente di Donatella Rettore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è lo splendente di Donatella Rettore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Cosi e lo splendente di donatella rettore

donatella rettore, nota in passato anche solo come rettore (castelfranco veneto, 8 luglio 1955), è una cantautrice, paroliera e attrice italiana. in attività...

Del sito wallapop. lato a: splendido splendente - 3:24 (rettore/rego) lato b: salvami - 4:33 (rettore/rego) 1979 - splendido splendente/salvami (ariston...