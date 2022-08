È composta da una quota capitale e da una quota interessi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È composta da una quota capitale e da una quota interessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RATA

Significato/Curiosita : E composta da una quota capitale e da una quota interessi

La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi. in italia, secondo quanto previsto all'art. 1194 del codice civile, quota in conto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rata (disambigua). la rata è il pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

