Come dire bergamasco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire bergamasco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OROBICO

Cremasco. per inflessioni, cadenze e modi di dire è simile sia al dialetto bresciano che al dialetto bergamasco. l'unica variante del dialetto cremasco si...

Della valle san martino, con varianti più arcaiche nelle valli laterali orobiche. il lombardo orientale è parlato anche a botuverá, comune del brasile nello... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

