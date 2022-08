Colui che detiene il potere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colui che detiene il potere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOVRANO

Significato/Curiosita : Colui che detiene il potere

"barone" colui che detiene un potere assoluto e incontrastato in un'istituzione pubblica, specialmente nel campo universitario o professionale, ove il termine...

Sul sovrano wikizionario contiene il lemma di dizionario «sovrano» wikimedia commons contiene una categoria riguardante i monarchi (en, fr) sovrano, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

